Rachel Zegler rejoint le film Shazam!: Fury of the Gods

Une nouvelle actrice rejoint le second des aventures de Shazam au cinéma, intitulé Fury of the Gods. Il s'agit de Rachel Zegler, qui est plutôt nouvelle à Hollywood puisqu'il s'agira de son second projet seulement, après West Side Story de Steven Spielberg. Elle rejoint le film pour un rôle clé, mais qui n'est pas encore dévoilé pour le moment.

David F. Sandberg sera de retour à la réalisation pour ce deuxième volet de la saga, écrit par Henry Gayden et Chris Morgan. Zachary Levi et Asher Angel reprennent leurs rôles respectifs de Shazam /Billy Batson, et l'on devrait également retrouver le reste de la famille Shazam !, introduite dans le premier film. Shazam!: Fury of the Gods est pour le moment planifié au 2 juin 2023.