Loki débarquera en juin sur Disney+

Alors que le public va bientôt découvrir la fin de WandaVision, première série de Marvel Studios, Kevin Feige et ses équipes ont déjà la tête à la suite et continuent de distiller petit à petit les informations concernant les futurs projets Disney+. Aujourd'hui, la tête pensante du studio a révélé la date de lancement de la série Loki.

Lors d'un entretien question/réponse avec des membres de la Television Critics Association, Kevin Feige a ainsi déclaré que les nouvelles aventures du personnage incarné par Tom Hiddleston débarqueront sur la plateforme le 11 juin 2021.

Sachant que The Falcon & The Winter soldier débutera le 19 mars et devrait durer 6 épisodes, les fans devront donc patienter un mois et demi sans nouveau contenu estampillé Marvel, contrairement aux deux petites semaines de répit entre la diffusion de WandaVision et Falcon & Winter Soldier.