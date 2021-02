Angel Manuel Soto à la réalisation du film Blue Beetle

On ressort enfin un projet du tiroir, il s'agit du film Blue Bleetle du côté de la Warner Bros., puisqu'un réalisateur vient d'être choisi pour le projet. Il s'agit d'Angel Manuel Soto, que l'on notamment vu derrière la caméra pour Charm City Kings.

C'est un honneur de réaliser Blue Beetle, le premier film DC avec un super-héros latino. Je tiens à remercier sincèrement tout le monde à Warner Bros. et DC de me faire confiance pour donner vie à Jaime Reyes. Je suis impatient d'écrire l'histoire ensemble.

On apprend donc notamment qu'il s'agira du personnage de Jaime Reyes, et non de Ted Kord, sous l'armure de Blue Beetle pour le film. L'autre info, c'est que la production devrait débuter cet automne.

Le scénario est signé Gareth Dunnet-Alcocer, et il n'y a pas encore de date de sortie fixée.