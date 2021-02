Date de sortie et teaser pour Jupiter's Legacy

Deux ans après l'annonce du casting de l'adaptation du comicbook de Mark Millar et Frank Quitely, l'arrivée de Jupiter's Legacy se précise. Le temps d'une courte vidéo, on entend quelques mots de Josh Duhamel, interprète du héros The Utopian, qui doit s'adresser à la nouvelle génération de super-héros que nous pourrons suivre dans la série. La révélation de la date de sortie intervient en fin de teaser : Netflix mettra en ligne le programme le 7 mai 2021.

VF :

VO :

Petit à petit, la promotion devrait s'accélérer dans les semaines qui arrivent avec une première bande-annonce assez attendue pour cette première adaptation issue du Millarworld pour le géant du streaming après avoir acheté la boîte de Mark Millar.

Pour rappel, Jupiter's Legacy met en scène les aventures d'un groupe de personnages formant la première génération de super-héros de l'histoire qui doit laisser petit à petit la responsabilité de protéger l'humanité à leurs enfants. Mais tout n'est pas simple dans cette passation de pouvoir entre les générations - avec querelles, mensonges... tout le bagage familial habituel. On retrouve au casting de la série Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Anna Akana et Matt Lanter. Sortie prévue le 7 mai sur Netflix.