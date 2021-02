La seconde série du MCU à faire ses débuts sur Disney+ juste après WandaVision, ce sera The Falcon and The Winter soldier ! La série mettant en scène le duo composé de Sam Wilson/The Falcon et Bucky Barnes/The Winter soldier , face à l'héritage de Captain America , débutera le 19 mars.

Voici de nouvelles photos de la série, qui en donne un nouvel aperçu. Elles sont, sans trop de surprises, surtout centrées sur les personnages principaux.