Warner Bros voulait sortir une version brute de la Snyder Cut

On sait désormais ce qu'est devenu ce projet de version Snyder Cut pour le film Justice League, que l'on pourra bientôt découvrir avec un montage final peaufiné d'une durée de quatre heures, mais cette issue positive était loin d'être jouée d'avance. Zack Snyder revient sur l'époque où les fans commençaient à militer pour cette version director's cut, et révèle que Warner Bros. était prêt à leur donner une version très brute, simplement pour les satisfaire et les calmer. Ils avaient contacté Snyder pour avoir l'autorisation de diffuser les images non retravaillées qu'il avait sur son ordinateur.

Je leur ai dit : "C'est un non, et un non franc". Et ils m'ont dit : "Mais pourquoi ? Tu peux simplement diffuser la version brute". Et je leur réponds : "Voilà pourquoi. Trois raisons : D'une, Internet vous fichera la paix, ce qui est sûrement votre raison principale pour faire ça. De deux, vous vous sentez moins coupables parce que vous avez l'impression de faire ce qui est juste, je suppose, à un certain niveau. Et de trois, vous avez une version moisie du film que vous pouvez pointer du doigt en disant : "Vous voyez ? Ce n'était pas si bien de toute façon. Donc peut-être que nous avions raison". Je me suis dit : "Jamais. Je préférerais encore que la Snyder Cut reste un mythe, comme la licorne, pour toujours."

Snyder révèle aussi ne pas avoir été payé pour son travail sur le montage de la Snyder Cut, seulement pour son travail initial sur le projet, lui permettant de garder un contrôle créatif. On rappelle que 70 millions de dollars supplémentaires ont été injectés dans le projet pour terminer cette version.

Je ne suis pas payé. Je ne voulais être redevable à personne, et ça m'a permis de conserver mes pouvoirs de nécogiation avec ces gens assez durs.

Le montage final tant attendu arrive le 18 mars sur HBO Max, et pour la France, ce sera le 22 avril, mais on ne sait pas encore par quel biais !