De nouveaux comic books DC à venir en 2021

Lors de la grande réunion ComicsPRO avec les revendeurs de comics, l'éditeur DC Comics a annoncé une nouvelle vague de titres à venir en 2021. Ce n'est qu'un listing pour le moment mais on y retrouve des choses intéressantes comme une suite à la série animée Harley Quinn , un numéro des 80 ans pour Wonder Woman , une série "elseworld" qui découlerait de Dark Nights: Death Metal, ou encore un titre de Vampires. On retrouve également dans le lot Deathstroke , Lobo et Nubia.

Voici les titres des séries telles qu'annoncées :

- Deathstroke Inc.

- Harley Quinn Animated Series sequel

- Wonder Woman 80th Anniversary title

- Elseworld

- “DC Vampires” (titre provisoire)

- Robin and Batman

- Joker: A Puzzle Box

- The Legend of Batman

- Crush and Lobo

- Nubia and the Amazons

- DC Middle Ages

DC Comics a aussi révélé sa participation au Free Comic Book Day 2021, qui se déroulera le premier week-end de mai, sans pour autant apporter de détails sur la nature du titre concerné.