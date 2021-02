Des couvertures variantes Snyder Cut pour Justice League

Cette Justice League de Zack Snyder est définitivement un évènement, et pas seulement dans le monde du cinéma ! En effet, des couvertures variantes du numéro 59 de la série Justice League font référence au film en présentant les personnages de celui-ci ! Elles sont signées dans l'ordre par Lee Bermejo (Flash, Superman et Darkseid), Liam Sharp (Batman, Cyborg et Steppenwolf) et Jim Lee (Wonder Woman, Aquaman et... le Martian Manhunter !).

Il est intéressant de noter qu'il s'agit de l'un des premiers vrais aperçu de J'onn J'onzz pour le film, qui sera interprété par Calvin Swanwick, et bien tenu secret pour le moment.

Justice League #59 marquera les débuts de Brian Michael Bendis sur le titre, accompagné par David Marquez au dessin. Sortie prévue le 16 mars.