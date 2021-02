WandaVision : un clip de l'épisode 7

Le nouvel épisode de la série WandaVision sort demain, vendredi 19 février, sur la plateforme Disney+. Et Marvel Studios en dévoile un clip d'1mn20, annonçant que la série devrait cette fois s'inspirer grandement de Modern Family, alors que cette réalité sur fond de sitcom s'effrite de plus en plus.

Le clip s'intitule "We've All Been There" (On est tous passés par là), alors que le titre de l'épisode n'est pas encore connu, et sera comme chaque semaine révélé en même temps que l'épisode.