Record d'impressions de la IDW pour TMNT Last Ronin #2

Avec 130.000 numéros imprimés, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin #2 vient de devenir le single le plus imprimé de l'histoire de la IDW (pour rappel, l'éditeur a 22 ans d'existence). En effet, si ledit numéro sort aujourd'hui, il est d'ores et déjà passé par la case "nouvelle impression" suite aux impressionnantes ventes du premier numéro qui était sorti en octobre. La seconde impression sortira le 31 mars et mettra en avant une nouvelle cover réalisée par les frères Escorza.

Pour rappel, The Last Ronin est une série limitée de cinq numéros oversized. Le titre tient sa source d'une histoire de 87 qui n'avait jamais été publiée. Dans cette histoire, Eastman et Laird (les créateurs des Tortues) dessinaient un futur dans lequel seule une tortue ninja avait survécu. Une tortue qui, dès lors, cherchait à se venger du clan du Foot.

Bien sûr, Kevin Eastman n'a pas manqué de remercier tous les fans.