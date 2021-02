Batista a tenté de rejoindre le casting de Walking Dead

Il a tenté mais... non

Cette news est à placer dans la catégorie anecdote.

C'est lors d'une interview avec Empire que nous avons appris la chose. L'acteur et Ancien champion de la WWE, Dave Bautista est un immense fan de zombies. Et c'est à ce titre qu'il a tenté de rejoindre le casting de Walking Dead. Dans quel rôle ? Peu importe ! Visiblement, ce n'était pas ça l'important pour l'acteur ! Voici ce qu'il a déclaré à ce sujet :

Je suis un fan de zombies. J'ai tenté durant des années d'être dans The Walking Dead. Je leur ai dit que je viendrais que je jouerais un zombie gratuitement mais ils ont répondu "Tu es trop gros !"

Concernant le "tu es trop gros", pour les curieux, sachez que l'acteur qui tient le rôle de Drax tournait autour des 130 kilos à une époque. Cela aurait donc été, effectivement, du "bon zombie".

La bonne nouvelle, c'est que l'acteur sera quand même dans un film de zombies puisqu'il sera dans Army of the Dead de Zack Snyder. Il y tiendra le rôle de Scott Ward, le leader d'un groupe de mercenaires. Tout est donc bien qui finit bien (et, nous l'espérons, avec un salaire).