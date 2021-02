Trois nouveaux acteurs pour le spin-off de Black Lightning

On ne sait pas encore si le spin-off de la série Black Lightning, consacré au personnage de Painkiller, verra le jour après la fin de la saison 4 et de la série mère. Mais l'épisode "backdoor pilot" est lui toujours prévu, et sera le septième de cette saison 4. Il permettra de donner une idée de ce à quoi ressemblera le spin-off, permettant à la chaine de se décider sur son développement ou non.

Trois acteurs rejoignent donc cet épisode, pour étoffer l'univers de Painkiller , que sont Sibongile Mlambo, Alexander Hodge, et James Roch. Mlambo jouera le personnage de Maya , une "leader naturelle qui donne l'impression d'être quelqu'un qui attend des résultats et qui ne se laisse pas faire". Hodge jouera Philky, un Ancien SDF alcoolique qui vivait dans les rues de Gotham City . Il a réussi à reprendre sa vie en main et travaille désormais comme barman, et utilise ses capacités pour aider Khalil Payne/Painkiller. Enfin, Roch sera Cousin Donald, un Ancien médecin chez les marines. Il est un "gentil géant, plus vrai que nature" et s'identifie à Khalil de manière unique.

L'épisode est actuellement en tournage d'après le showrunner Salim Akil, qui confirme également que l'on retrouvera Jennifer et Anissa Pierce, alias Lightning et Thunder, dans la nouvelle série.