Le planning du retour de l'univers Milestone

Annoncé en août dernier lors de la convetion virtuelle DC FanDome, le label Milestone de DC Comics fera son grand retour en 2021. Cela débutera le 26 février avec le one-shot Milestone Returns: Infinite Edition #0 qui sera publié en numérique, et relancera l'univers du Dakotaverse. Ce numéro, écrit par Reginald Hudlin, introduira la renaissance de l'univers Milestone, et notamment une redite du fameux "big bang" à son origine. Au dessin, on retrouvera notamment Denys Cowan, Nikolas Draper-Ivey, et Bill Sienkiewicz. Le numéro était déjà disponible durant 24 heures seulement lors de la seconde édition de la DC FanDome, mais aura cette fois 24 pages supplémentaires.

Après cela, DC lancera les "Milestone Mondays", et c'est Static qui lancera les hostilités le 12 avril, avec les débuts de sa mini-série en digitial-first. Suivrons Icon & Rocket en juin et Hardware en août, toutes les trois composées de six numéros. Les équipes créatives de ces séries seront annoncées dans le numéro Milestone Returns: Infinite Edition. Le duo Hudlin et Cowan travaille également sur le retour de la ligne de comics Earth M.