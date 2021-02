Panini Comics annonce la publication d'Empyre

L'éditeur Panini Comics a aujourd'hui annoncé la sortie de l'event/crossover Marvel de 2020, à savoir Empyre ! Et donc le mode de publication qui a été choisi pour cette histoire regroupant les Avengers et les Quatre Fantastiques. Il y aura en tout quatre tomes, qui seront proposés en deux formats, comme pour Dawn of X. Une version régulière souple à 16 euros, qui sera disponible avec des couvertures variantes, et une version Collector cartonnée à 20 euros. Le tout pour une sortie le 3 mars 2021.

Empyre est co-écrit par Dan Slott et Al Ewing, et dessiné par Valerio Schitti. Le premier tome comptera 168 pages, dont voici la couverture principale ainsi que les deux variantes proposées par Panini, qui mettent en scène La Chose et les peuple des Cotati.