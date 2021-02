Pas d'Andrew Garfield ni de Tobey Maguire dans Spider-Man 3 selon Tom Holland

Nous avions que Tom Holland avait une sérieuse tendance à spoiler les films Marvel. Par contre, il est déjà plus rare de le voir intervenir afin d'infirmer une news de la toile. C'est pourtant ce qu'il a fait hier puisqu'il a décidé de réagir à une rumeur qui tourne depuis pas mal de temps sur la toile à présent à savoir le fait d'avoir les anciens Spider-Man Andrew Garfield et Tobey Maguire dans le troisième opus.

Voici ce que l'acteur a déclaré :

Non, non, ils n'apparaîtront pas dans le film. A moins que l'on m'ait caché l'information la plus capitale, qui est selon moi un trop gros secret pour que l'on me le cache. Pour le moment, non. Il sera la continuation des films Spider-Man que nous avons réalisé jusqu'à présent.

Bien sûr, il est difficile de savoir si Holland est honnête ou s'il brouille les pistes. Dans tous les cas, sa déclaration ne remet pas en question les interventions des acteurs Benedict Cumberbatch (Docteur Strange), Alfred Molina (Docteur Octopus ) et Jamie Foxx (Electro). Dans le même ordre d'idée, il n'est pas non plus dit qu'Andrew Garfield et Tobey Maguire n'apparaîtront pas dans le prochain film Docteur Strange...