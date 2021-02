Marvel célèbre les 30 ans de Deadpool avec Kelly, Way, Duggan...

Malgré la fin récente de sa série régulière, Deadpool n'est pas oublié par la Maison des Idées, d'autant plus que le personnage fête ses 30 ans cette année. Pour débuter les festivités, Marvel proposera le mois prochain un numéro spécial Deadpool Nerdy 30 #1 avec un roster de créateurs regroupant une grande partie de ceux qui ont un jour écrit une série sur le mercenaire :

- Joe Kelly, Gerardo Sandoval et Chris Sotomayor

- Skottie Young, Aaron Conley et Jean-François Beaulieu

- Kelly Thompson, Kevin Libranda et Rachelle Rosenberg

- Fabian Nicieza, Patrick Zircher et Java Tartaglia

- Gail Simone, Michal Shelfer et Jim Charalampidis

- Daniel Way, Paco Medina et Jesus Aburtov

- Gerry Duggan/Brian Posehn, Scott Koblish et Nick Filardi

- Rob Liefeld en solo

Dans cette anthologie, chaque équipe créative célèbrera un anniversaire de Wade Wilson, qu'il s'agisse du passé, du présent ou du futur. On devrait ainsi apercevoir la première fois que Deadpool a soufflé ses bougies ou encore la fête pour célébrer son centenaire. Ed McGuinness s'occupe de la couverture régulière, avec Rob Liefeld pour une variant.

Deadpool Nerdy 30 #1 sera disponible le 3 mars. Nul doute qu'il ne s'agit là que du début des célébrations de cet anniversaire et qu'une nouvelle série régulière devrait pointer le bout de son nez au cours de l'année.