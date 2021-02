Rumeurs : Willem Dafoe (le Bouffon Vert) dans Spider-Man 3 ? Un nouveau Black Panther au sein du MCU ?

Depuis quelques mois maintenant, MDCU réunit en une news les dernières rumeurs US afin que vous soyez tout de même au courant de ces dernières mais sans polluer pour autant le véritable fil d'actualité du site internet. Aujourd'hui, nous en avons deux du côté Marvel de la force. Une qu'il faut prendre avec une triple dose de pincettes et une autre qui est déjà un petit peu plus crédible.

Nous commençons par l'intervention de l'acteur Willem Dafoe dans le film Spider-Man 3. Un acteur bien connu des lecteurs de comics et plus particulièrement des fans du tisseur puisqu'il incarnait Norman Osborn / Le Bouffon Vert dans la trilogie Spidey de Sam Raimi. Le concernant, il ne s'agit pas de bruits de couloirs. Disons plutôt qu'il aurait été "grillé". En effet, plusieurs rapports (non-officiels) mentionnent le fait qu'il aurait été vu sur le tournage du film. Or, le site qui a lancé la rumeur est le premier site à avoir annoncé, il y a quelques mois, qu'Alfred Molina (le Docteur Octopus dans Spider-Man 2 de Raimi) avait été repéré sur les lieux du tournage. Dès lors, il est difficile de ne pas leur donner un certain crédit. A noter également que bien que l'acteur ait à présent 65 ans, il ne fait pas forcément son âge. Toujours selon les dires, il serait donc tout-à-fait possible, après être passé par la case maquillage, de reprendre le rôle d'Osborn (et, bien sûr, il peut également être sous le costume du Bouffon Vert, tout simplement).

Concernant la deuxième rumeur, elle est déjà à prendre avec bien plus de pincettes. En effet, selon les dires, Marvel aurait dans l'idée d'avoir un nouveau Black Panther pour le deuxième opus. Bien sûr, l'idée ne serait pas d'avoir un nouveau T'Challa mais bien un nouveau personnage afin de porter le costume. La rumeur vient du site internet Crazy days and nights. Un site connu pour être tenu par un avocat d'Hollywood et qui, fréquemment, met en avant des informations sur les acteurs et les films (dont certaines se sont avérées véridiques).

A nouveau, il s'agit là de rumeurs. Il faut donc les prendre en tant que telles (ndlr : comme pour les chevaliers).

C'est tout pour les dernières rumeurs. N'hésitez pas à nous dire si vous croyez en l'une d'elles, et si vous aimeriez qu'elles soient confirmées ou non.