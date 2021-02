[Sorties Comics] Mardi 09 Février

Graph Zeppelin



Pas de note

Pour payer une dette de sang au seul homme qui a su gagner son respect, Red Sonja est appelée pour mener une armée désespérée face à la terrible Dark Annisia.



Forcée à se soumettre, et à remettre son épée un genou au sol, la Diablesse à l’épée est condamnée à dépérir dans les steppes du Nord. Mais on n’a pas la peau de Red Sonja aussi simplement…



Conte épique fait de batailles, de complots, et de vengeances, cette aventure mène Red Sonja des profondeurs de sa propre tombe au sommet de la gloire, en passant par sa jeunesse et l’épreuve qui fit d’elle ce qu’elle est.



Sous la plume de Gail Simone (prix Inkpot 2017), Red Sonja, vit une de ses plus intenses aventures et nous livre une part de ses secrets de jeunesse !

Prix : 17€