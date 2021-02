Nouveau trailer pour Falcon and the Winter Soldier !

Alors que la seconde série TV du MCU débarque le 19 mars sur Disney+, Marvel Studios a dévoilé un nouveau trailer pour Falcon & The Winter soldier lors du Super Bowl ! On y retrouve une nouvelle fois mise en avant la rivalité entre Sam Wilson (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan), alors qu'ils doivent gérer l'héritage de Captain America et Steve Rogers , et on voit le retour des personnages du Baron Zemo (Daniel Brühl) et de Sharon Carter (Emily VanCamp).

Un trailer bourré d'action, qui donne la pêche, et s'annonce prometteur pour la série.