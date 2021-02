Le synopsis de The Suicide Squad se dévoile

Petite news rapide afin de signaler que le site internet Collider a dévoilé le synopsis du film de la team Warner Bros / DC Comics : The Suicide Squad.

Comme vous allez le constater, nous retrouvons les éléments habituels de l'univers mais pas seulement.

Le voici :

Bienvenue en enfer – aka Belle Reve, la prison avec le taux de mortalité le plus élevé des États-Unis d’Amérique. Là où les pires super-vilains sont détenus et font tout pour sortir – même rejoindre la super-secrète et super-louche Task Force X. L'affectation marche ou crève du jour ? Une collection d’escrocs, notamment Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et la psychopathe préférée de tous, Harley Quinn. Déposez-les (littéralement) sur l’île reculée et bourrée d’ennemis de Corto Maltese.

Se frayant un chemin à travers une jungle grouillant d’adversaires et de guérilleros à chaque tournant, la Squad est en mission de recherche et de destruction avec seulement le Colonel Rick Flag sur le terrain pour les encadrer… et les techniciens gouvernementaux d’Amanda Waller dans leurs oreilles, suivant chacun de leurs mouvements. Et comme toujours, un seul faux pas et ils sont morts (que ce soit des mains de leurs ennemis, d’un coéquipier ou de Waller elle-même). Si quelqu’un veut parier, il vaut mieux placer de l’argent contre eux. Chacun d'entre eux.

Alors ? Qu'en pensez-vous ?

Pour rappel, The Suicide Squad est réalisé par James Gunn. Il sortira en France le 28 juillet 2021,