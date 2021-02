Les mémoires de Trina Robbins en financement participatif par Bliss Comics

L'éditeur Bliss Comics lance un projet de financement participatif, porté par l'éditrice Marie-Paule Noël, pour la publication du livre Last Girl Standing, mémoires de l'autrice Trina Robbins. Robbins est une figure majeure du mouvement féministe dans les comics, notamment à travers le mouvement Underground comix et la publication de la série Wimmen's Comix (intégrale disponible chez Komics Initiave). Elle est également la première femme à avoir co-scénarisé et dessiné la série Wonder Woman.

Pour toutes les informations du projet et du livre, ainsi que plus de détails sur Trina Robbins, nous vous renvoyons sur la page du projet.