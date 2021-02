Tom Holland considère Spider-Man 3 le film le plus ambitieux

On ne sait toujours pas à quoi s'attendre pour le troisième opus de Spider-Man à la sauce Marvel Studios, alors qu'il y a de nombreux retours prévus et des rumeurs pour d'autres. Alfred Molina et Jamie Foxx seront de retour pour interpréter leurs vilains respectifs Doctor Octopus et Electro , mais on parle aussi des retours d'Andrew Garfield et Kirsten Dunst, voire de Tobey Maguire et Emma Stone. Un film qui plongerait donc totalement dans le multivers et le Spiderverse, avec différentes incarnations des personnages. En tout cas, le Spider-Man actuel, Tom Holland, s'est exprimé sur le projet actuellement en tournage, le considérant comme le film de super-héros solo le plus ambitieux.

Je peux dire que c'est le plus ambitieux des films de super-héros solo jamais faits. Tu t'assoies, lis le script, et tu vois ce qu'ils essaient de faire, et ça fonctionne. C'est vraiment impressionnant. Je n'ai jamais vu un film de super-héros en solo comme celui-ci. Et je suis, vous savez, une nouvelle fois, ce p'tit con chanceux qui se trouve être Spider-Man dedans.

Concernant le tournage, il ajoute :

Il nous reste beaucoup de tournage à faire. On a commencé avant Noël et avons tourné durant sept semaines. On s'est arrêtés pour les vacances de Noël, et on a recommencé. Je suis juste aussi excité que tout le monde de pouvoir le voir, et encore plus d'en faire partie.

Spider-Man 3, qui n'a toujours pas de titre officiel, est prévu pour décembre 2021.