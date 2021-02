[Zap' MDCU] Sorties du 20/01/2021: Batman/Superman

X-Men & The Other History of the DC Universe

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 27 janvier! Chez Marvel, on est allé voir X-Men et toujours the Amazing Spider-Man . Chez DC Comics, on est toujours plongé dans Future State avec Aquaman, Dark Detective, Suicide Squad, Batman/Superman et Legion of Superheroes. On a aussi jeté un oeil au titre du Black Label The Other History of the DC Universe.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Chapter 1: Vermin Ecrit par Gene Luen Yang Dessiné par Ben Oliver Couverture de Ben Oliver





(1) Negative Space Part One Ecrit par Nick Spencer Dessiné par Marcelo Ferreira Couverture de Mark Bagley

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Empty Nest Ecrit par Jonathan Hickman Dessiné par Brett Booth Couverture de Leinil Yu

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Book 2 Ecrit par John ridley Dessiné par Giuseppe Camuncoli & Andrea Cucchi Couverture de Giuseppe Camuncoli





(1) The Cofluence Part 1 Ecrit par Brandon Thomas Dessiné par Daniel Sampere Couverture de Daniel Sampere