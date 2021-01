[Preview VO] King in Black: Black Knight #1

Simon Spurrier et Jesus Saiz signent le retour du Black Knight en tant que tie-in de l'event en cours dans l'univers Marvel, avec King in Black: Black Knight #1. Le numéro sort ce merdredi 3 février et en voici la preview.

L'assaut féroce de Knull sur la Terre a débuté et Dane Whitman - Avenger, héros, et possesseur du l'épée d'ébène en tant que Black Knight - reprend son arme et son bouclier pour lutter contre cet inarretable massacre. Si l'épée donne de grands pouvoirs à Dane, elle le consume également en lui donnant des envies de violence et de destruction. Alors que la nuée de dragons symbiotes noircit le ciel de Shanghai, est-ce que le Chevalier Noir réussira à combattre le mal qui naît en lui pour rejoindre Aero et Sword Master et sauver la ville ? Et quels secrets la bataille contre Knull révélera sur le passé de Dan ?