Tim Drake rejoint la série Titans

Et un nouveau personnage majeur pour la troisième saison de la série Titans ! Il s'agit d'un nouveau Robin , le troisième dans l'ordre chronologique, Tim Drake. Il sera interprété par le jeune acteur Jay Lycurgo.

Tim Drake est présenté comme suit :

Un garçon de la rue qui a réussi à grandir dans les rues les plus dangereuses sans perdre sa foi indélébile en l'héroïsme. Son attitude décontractée cache un esprit qui borde le génie, un enquêteur naturel avec une perspicacité bien en avance sur son âge.

Il rejoint donc cette troisième saison de la série qui débarquera sur HBO Max et qui prend de plus en plus des allures d'univers de Batman , alors que seront également introduits Barbara Gordon et Jonathan Crane .