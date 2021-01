Wonder Woman 1984 est un succès... grâce à HBO Max

Wonder Woman 1984 aura été un film précurseur à différent niveaux, d'une part parce qu'il a été le seul gros film de super-héros à sortir en 2020 (on n'oublie pas New Mutants, mais les enjeux n'étaient pas les mêmes), et parce qu'il a essuyé les plâtres du nouveau modèle de diffusion cinéma et HBO Max en parallèle. Et c'est sans doute ces deux particularités qui vont sauver le film, en tout cas du point de vue du groupe AT&T.

Si on regarde les chiffres du box-office, Wonder Woman 1984 a pour le moment rapporté 148,4 millions de dollars, pour un coût de production aux alentours des 200 millions, ce qui représente donc une grosse perte sèche. D'un point de vue critique, ce n'est pas une grande réussite non plus, le film étant vivement critiqué, ayant même été jusqu'à obtenir le statut "pourri" sur le célèbre site Rotten Tomatoes. Mais en l'occurence, AT&T préfère se focaliser sur les abonnements HBO Max pour juger du succès de son long-métrage, dont l'effet positif est indéniable. Les abonnements à la plateforme de streaming ont tout simplement doublé sur le quatrième trimestre 2020, en comparaison avec le troisième (le film étant sorti le 25 décembre). HBO Max comptabilise en tout 41,5 millions d'abonnés, prenant une avance de deux ans sur les projections qui avaient été faites.

C'est donc ainsi que l'on peut juger du succès d'un film en 2021, plus simplement par le box-office, mais également par les abonnements au streaming qu'il suscite. On comprend mieux l'officialisation rapide du troisième volet de la saga. Mais la question se pose tout de même de savoir si les personnes qui se sont abonnées le resteront ensuite, une fois qu'elles ont vu le film, et quel impact cela peut avoir sur les revenus générés/projetés par AT&T.

Le film a quitté la plateforme depuis le 24 janvier, pour donner un peu plus d'espace aux salles de cinéma et à la sortie prochaine en VOD, mais y reviendra dans le courant de l'année.