Zack Snyder revient sur son départ de Justice League

À la tête de l'univers cinématique de DC Comics, le fameux DCEU, depuis le film Man of Steel , le réalisateur Zack Snyder était parti pour réunir tous les héros dans son Justice League. Il quittera malheureusement le projet en pleine production suite au décès tragique de sa fille, et nous connaissons la suite de l'histoire. Snyder est revenu sur cette période de 2017, expliquant qu'il y avait d'autres éléments qui ont fait qu'il n'est pas resté sur le projet, notamment son manque d'énergie pour combattre Warner Bros. et imposer sa vision du film.

J'étais à un moment où je savais que ma famille avait plus besoin de moi que ces conneries, et je devais simplement respecter cela et faire de mon mieux pour guérir ce monde-là. Je n'avais aucune énergie pour combattre le studio, et me battre pour le film. Littéralement zéro énergie pour ça. Je pense vraiment que c'est la raison principale. Je pense qu'il existe une monde différent dans lequel je suis resté et j'ai essayé. Je suis sûr que j'aurais pu... parce que chaque film est un combat, n'est-ce pas ? J'en avais l'habitude. Mais je n'avais tout simplement pas l'énergie. Il n'y avait plus de combativité en moi. J'étais abattu parce qu'il se passait dans ma vie et je ne voulais pas, je m'en fichais... C'est là où j'en étais.