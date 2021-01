La sortie de The King’s Man à son tour repoussée

Aucune vraie amélioration en ce début d'année 2021 concernant le cinéma, comme on pouvait l'attendre. Les studios continuent de jouer la sécurité et les grosses sorties sont à nouveau décalées à plus tard dans l'année. C'est cette fois 20th Century Studios qui annonce que la sortie du préquel à l'univers de Kingsman, The King's Man, est repoussée au 20 août. Le film était prévu pour le 12 mars, après de nombreux décalages depuis 2019.

Le studio précise qu'il s'agissait du dernier film encore planifié pour le premier trimestre 2021, le box-office de la saison hivernale est donc désormais abandonné.

Toujours chez Disney, l'autre sortie qui nous intéresse est bien sûr celle de Black Widow, qui n'est pour le moment toujours pas repoussée et fixée au 7 mai. Ce qui pourrait malheureusemment être à nouveau amené à changer.