Une anthologie d'horreur par Walsh et Zdarsky, Lemire...

Le format anthologie semble véritablement à la mode avec les éditeurs qui multiplient les publications de ce type. Et après celle consacrée à The Old Guard, Image Comics lancera The Silver Coin, une anthologie d'horreur en avril avec un léger twist.

Traditionnellement, le scénariste reste inchangé et fait équipe avec différents dessinateurs au fil des numéros. Pour cette série, ce sera l'inverse : l'artiste Michael Walsh, qui a notamment illustré Black Hammer/Justice League, accueillera un scénariste différent pour chaque numéro. Pour le lancement, il fera équipe avec Chip Zdarsky avant de retrouver plus tard Jeff Lemire, Kelly Thompson ou Ed Brisson.

Chaque épisode racontera une histoire complète qui tournera autour de cette pièce en argent, celle-ci faisant le lien entre les épisodes qui se dérouleront donc tous dans le même univers. Pour le premier chapitre, l'histoire se déroulera en 1978 avec un groupe de rock qui trouvera cette fameuse pièce au pouvoir surnaturel qui leur confère célébrité et fortune. Mais évidemment, l'utilisation de cet artéfact aura un coût. Les couvertures de Walsh, Tula Lotay et Maria Nguyen ainsi que les premières pages ont été révélées par IGN.

The SIlver Coin #1 sera disponible en avril chez Image Comics.