The Old Guard s'offre une anthologie au casting 5 étoiles

Après une suite et une adaptation sur Netflix, l'univers créé par Greg Rucka et Leandro Fernandez va continuer de s'étendre. Mais cette fois-ci, les deux créateurs laisseront leur bébé entre les mains d'autres auteurs dans une série anthologique en 6 numéros intitulée The Old Guard : Tales Through Time.

Comme le titre l'indique, on s'intéressera ici à l'histoire de plusieurs immortels à travers les époques allant du Japon féodal à la Seconde Guerre mondiale. Les auteurs originaux de la bande dessinée ont assemblé un casting all-star pour les accompagner sur cette mini-série. Parmi les scénaristes impliqués, on retrouvera Brian Michael Bendis, Kelly Sue DeConnick, Matt Fraction et Jason Aaron avec des pages signées par des artistes tels que Michael Avon Oeming et Valentine De Landro.

The Old Guard : Tales Through Time #1 sera disponible en avril chez Image Comics.