Morbius à nouveau repoussé à janvier 2022

Les choses ne semblent pas beaucoup s'améliorer en 2021 pour le cinéma, puisque ce n'est toujours pas cette année que nous verrons Jared Leto dans le rôle de Morbius ! En effet, après un premier report au 8 octobre 2021, Sony repousse à nouveau son spin-off de l'univers de Spider-Man au 21 janvier 2022 !

Il nous reste donc encore exactement un an à attendre pour le découvrir. Sony a annoncé le même temps le décalage d'autres films comme Uncharted, Ghostbusters: Afterlife, Cinderella et Peter Rabbit 2: The Runaway.

Réalisé par Daniel Espinosa, le film verra Jared Leto dans le rôle de Michael Morbius, un biochimiste qui tentera de soigner sa maladie du sang avec un traitement expérimental qui va le transformer en vampire.