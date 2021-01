Captain Marvel devient mystique en avril

Le mois d'avril semble laisser place à une vraie vague de fraîcheur du côté de Marvel, et ce sera aussi le cas pour Captain Marvel qui se voit offrir un nouveau costume, accompagné de nouveaux pouvoirs. La couverture du numéro #28 de la série, réalisée par le toujours excellent Marco Checchetto, nous donne un joli aperçu de ce nouveau look.

Kelly Thompson est toujours au scénario et le numéro en question sera réalisé par Jacopo Camagni. Les nouveaux pouvoirs de Carol sont d'origine mystique et lui viennent de ses entrainements avec le sorcier suprême, Doctor Strange.

Carol Danvers est une soldat née. Donnez-lui un terrain pour combattre et un ennemi à frapper, et elle est inarrêtable. Mais le Talon d'Achilles de la Captain est sur le point d'être brisé. Les arts mystiques représentent la seule vraie faiblesse de Carol , et, hantée par son incapacité à arrêter le vilain Ove, elle est en mission pour corriger cette faiblesse... à n'importe quel prix.