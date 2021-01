Le programme complet d'HiComics pour 2021

Après une vidéo très détaillée et enrichissante sur la publication des Tortues Ninja pour 2021 et les années à venir, HiComics et son directeur de publication Sullivan Rouaud, s'adressent à nouveau à nous pour détailler le planning 2021 concernant les titres indés. Beaucoup d'annonces et un catalogue qui continue à être rudement intéressant.

Tout d'abord, on rappelle la sortie depuis hier du one-shot Alienated, de Simmon Spurrier, Chris Wildgoose et André May. Ensuite, l'une des grosses annonces indé pour l'année à venir est sans doute celle de la série We Only Find Them When They're Dead, le gros blockbuster de l'éditeur américain BOOM! Studios, par Al Ewing, et pour laquelle on retrouve au dessin Simone Di Meo, que l'on déjà pu voir chez HiComics sur Powers Rangers & Tortues Ninja. En voici le joli trailer, sortie prévue en juillet 2021 :

Dans les autres nouveautés, on découvre le one-shot Shangai Red, écrit par Christoper Sebela et dessiné par Joshua Hixson, publié par Image Comics. On y suit Red, qui se fait enlever par des pirates dans le Portland du XIXème siècle, et qui vivra un arc de retour et de vengeance. Sortie prévue pour le 21 avril.

En mai, ce sera une autre nouveauté indé avec un second titre de l'éditeur américain Vault Comics (après The Savage Shores), à savoir The Plot. Écrit par Tim Daniel (Fissure, Enormous) et Michael Moreci (Wasted Space, Mall), et dessiné, une fois de plus, par Joshua Hixson. C'est un titre horrifique, autour d'une famille qui retourne dans une ancienne maison, un peu dans la vaine de Locke & Key, sur le pitch de départ en tout cas.

Et toujours chez Vault Comics, un autre one-shot qui mêle science-fiction et fantastique, prévu pour août, avec Bleed Them Dry. Par les auteurs Hiroshi Koizumi et Eliot Rahal et illustré par Dike Ruan, l'histoire se déroule en 3333, à base de Ninjas, Vampires, fin du monde et préoccupations écologiques, entre autres réjouissances.

Du côté des suites de série, Bitter Root aura son tome 2 dès le mois de mars, deux tomes supplémentaires en un an à venir pour Invisible Kingdom, en mai et en novembre, et enfin le tome 3 de Skyward en décembre.

Concernant la plus grosse licence de l'éditeur, Locke & Key, il y a beaucoup de nouvelles également. Deux inédits à prévoir en 2021 avec le tome 7 de la série, en novembre, qui regroupera les récits Small World, Open The Moon, la mini-série In Pale Battalions Go et le crossover avec Sandman intitulé Hell & Gone. Locke & Key : Heaven & Earth quant à lui sera un one-shot qui regroupera les récits courts Grindhouse, In The Can et Open The Moon, prévu pour juin. Le récit Dog Days, sera lui proposé gratuitement lors du Free Comic Book Day. Et enfin, le fameux omnibus regroupant les 6 premiers tomes de la série, sortira finalement en septembre 2021.

Vous pouvez retrouvez la vidéo d'HiComics ci-dessous pour plus de détails.