[Sorties Comics] Jeudi 21 Janvier

Délirium



SCENARIOS PAT MILLS

DESSINS KEVIN O’NEILL, BRYAN TALBOT, JOHN HICKLENTON, TONY LUKE



Replongez-vous dans l’épopée cosmique de NEMESIS, l’alien aux allures de démon créé par PAT MILLS (La Grande Guerre de Charlie, Judge Dredd, Marshal Law, Slaine…) et KEVIN O’NEILL (La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Marshal Law…).



La guerre entre les aliens et les humains fanatisés par TORQUEMADA semble s’être calmée à la disparition du Grand Inquisiteur. Mais revenu d’entre les morts et toujours aussi enragé, il poursuit désormais de sa vengeance TOTH, le fils de NEMESIS, tandis que le sorcier, lui, est prêt à tout pour le sauver, y compris sacrifier la Terre!



Série culte parue dans le magazine 2000AD, sorte d’équivalent punk de Métal Hurlant outre-Manche qui allait lancer à la fin des années 1970 toute une nouvelle génération d’auteurs géniaux, cette grande saga se déroule dans un univers de science-fiction complètement fou mélangeant « Space Opéra », conflits cosmiques et paradoxes temporels. Mais elle est aussi, comme toujours avec Pat MILLS, l’occasion de se moquer des systèmes totalitaires et religieux tout en tournant en ridicule leurs figures éminentes.



Merveilleusement illustrée par Kevin O’NEILL, Bryan TALBOT (Luther Arkwright, Granville…) et John HICKLENTON, ce deuxième volume de l’intégrale de NEMESIS fourmille de bonus tels que des histoires en plus et les galeries de couvertures en couleurs des magazines 2000AD.



Exceptionnellement, cette édition propose aussi les fameuses « BD dont vous êtes le héros » publiés dans les années 80 dans le magazine DICEMAN, et dans lesquelles vous pourrez incarner NEMESIS ou TORQUEMADA !



Introduction de Pat MILLS et postface de Bryan TALBOT.

Prix : 35€