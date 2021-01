Très mauvaise reprise pour Batwoman

C'est ce dimanche que la CW a finalement diffusé le premier épisode de la saison 2 de la série TV Batwoman. Un épisode attendu au tournant par les fans, les spécialistes et la chaîne elle-même puisqu'au-delà d'être un épisode de reprise (ndlr : il s'agit d'un épisode qui fait toujours de bons scores en général), il s'agit aussi et surtout de l'épisode qui marque l'arrivée de la nouvelle actrice dans le rôle titre.

Du coup, est-ce que les fans ont répondu présent afin de voir Javicia Leslie en Ryan Wilder ? Et bien pas vraiment. Cela serait même tout l'inverse. En effet, l'épisode "What Happened to Kate Kane ?" n'a été vu que par 663.000 téléspectateurs (avec un rating de 0.1). Non seulement, c'est bien loin du premier épisode de la série (1.8 millions de téléspectateurs), mais c'est également bien en-dessous du final de la saison 1 (740.000 téléspectateurs) et de la moyenne de la série. En effet, il s'agit tout simplement du troisième pire épisode de la série en terme d'audience. Et lorsque l'on sait qu'un premier épisode de saison fait toujours mieux que les épisodes suivants, on ne peut qu'avoir peut quant à l'avenir de la série.

Reste à savoir ce que la CW a dans sa manche...