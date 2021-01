Retour d'un personnage des X-Men dans WandaVision sur Disney + ?

On dirait bien !

A l'origine, il s'agissait d'une rumeur comme tant d'autres. Pourtant, il semblerait bien que le retour d'Evan Peters dans WandaVision soit un fait avéré. En effet, un petit message a été lâché sur les réseaux sociaux avant de rapidement disparaître. Un message de Marvel ? De Peters lui-même ? Non, de Rodri Martin. Et si, en France, il s'agit d'un nom parfaitement inconnu, il l'est déjà moins en Espagne puisqu'il s'agit du comédien en charge du doublage de Peters dans les films X-Men.

Dans son message Twitter, le comédien a déclaré "c'est la première série Marvel Studios sur laquelle j'ai le privilège de revenir pour doubler Evan Peters en Pietro ".

Par contre, bien que la chose semble avérée, nous ne pouvons que vous conseiller de prendre cette information avec des pincettes dès lors qu'il n'y a, pour le moment, aucun confirmation officielle. Après tout, Rodri Martin peut très bien être du genre à faire de petites farces...

A noter que si l'acteur revient, cela sera le premier acteur du "X-Menverse" de la Fox à pointer le bout de son nez. A présent, reste à savoir s'il va revenir et, s'il revient, s'il s'agit d'une véritable scène ou d'une petite plaisanterie de la part de Wanda .