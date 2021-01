Doctor Strange 2 évolue constamment selon Elizabeth Olsen

À l'affiche actuellement de la série WandaVision sur Disney+, dont le troisième épisode sera diffusé ce vendredi, l'actrice Elizabeth Olsen prendra également part à la suite de Doctor Strange. Ce qui n'est pas très étonnant puisqu'il a été annoncé que les deux projets seront très liés, la série offrant même des pistes sur ce que nous verrons dans le film. Olsen est donc revenue sur son expérience actuelle sur Doctor Strange, et notamment le fait que celui-ci n'est pas figé mais en constante évolution.

C'est toujours en train d'évoluer, vous voyez ? Parce qu'on donne toujours nos avis et ils sont assez aimables pour accueillir les opinions et les pensées, donc c'est toujours en évolution même quand on tourne. Nous avons absolument un scénario. Mais quand on m'a dit que j'allais être dedans, je ne savais pas du tout ce que ça allait être. Je savais simplement que je serai dans Doctor Strange 2. Et ce n'est pas avant d'être retournée finir WandaVision durant la pandémie que j'ai appris ce que je fais dans Doctor Strange 2. Mais c'est plutôt sympa de ne pas savoir ! On fait simplement confiance à tout le monde et on apporte juste son expérience du personnage. Et les gens acceptent les changements une fois que l'on devient plus impliqué.

L'actrice a également eu quelques mots en faveur de Sam Raimi, qui a repris la réalisation de la franchise aux mains de Scott Derrickson, et qui est donc désormais à la tête de ce Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

C'est une incroyable personne avec qui travailler. C'est un être humain si unique et je pense que c'est amusant de travailler avec quelqu'un qui a des buts bien précis. Et j'aime sa façon d'utiliser la caméra et ce n'est clairement pas une manière de l'utiliser à laquelle je suis habituée.

Doctor Strange 2 est actuellement prévu pour le 25 mars 2022.