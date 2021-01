Kevin Feige s'exprime sur l'avenir du MCU

Avengers et X-Men dans le viseur ?

C'est une fois encore grâce à Kevin Feige que nous en savons un petit peu plus sur les adaptations Marvel. Cette fois, il n'est pas question de séries TV mais bien de films et, plus particulièrement, de l'avenir du MCU.

Avant toute chose, Kevin Feige a expliqué qu'il y aurait bel et bien un Avengers 5. On ne sait ni quand, ni comment, ni par qui, ni avec qui, mais il y en aura un "tôt ou tard". Autrement dit, que le casting ait été en partie renouvelé ou non, il y a aura bien un (ou plusieurs ?) opus Avengers. Reste à savoir quels membres composeront l'équipe. A côté de cela, Feige s'est également exprimé sur... les X-Men !

Voici ce qu'il a déclaré :

Vous savez combien j'aime les X-Men. J'ai déjà signalé que c'était par eux que j'avais commencé. Je ne peux rien dire avant qu'il y ait une annonce, mais soyez assurés que les discussions sont longues et toujours en cours en interne.

Pour le moment, il n'y a pas grand-chose de concret donc. Par contre, il est toujours bon de savoir que l'ami Feige a toujours des projets en tête. Il n'y a plus qu'à être patient.

Pour ceux qui ignorent le lien entre le président de Marvel Studios et les X-Men, il est très simple. A l'époque, il avait été engagé par la productrice Lauren Shuler Donner pour qu'il travaille à ses côtés sur X-Men, réalisé par Brian Singer et sorti en 2000.