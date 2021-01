The Boys, grand gagnant aux Critics Choice Awards

Les résultats des Critics Choice Awards sont tombés il y a quelques heures. Et autant dire que, pour cette année, c'est la série TV The Boys qui en est ressorti grand gagnant puisque la série Amazon a remporté pas moins de quatre récompenses : meilleure série de super-héros, meilleur acteur et meilleure actrice dans une série de super-héros pour Antony Starr (Homelander) et Aya Cash (Stormfront), et meilleur super-vilain pour Starr.

Pour ce qui est des autres récompenses, The Old Guard a remporté le prix du meilleur film, Margot Robbie et Ewan McGregor ont remporté les prix de meilleure actrice et meilleur acteur dans un film de super-héros grâce à leur interprétation dans Birds of Prey et, enfin, Kaley Cuoco a remporté le prix de meilleure comédienne de doublage pour son travail sur Harley Quinn dans la série animée du même nom.

A noter également que Jensen Ackles (que les fans de comics ont déjà vu dans Smallville et entendu dans Batman: Under the Red Hood ) a remporté le prix du meilleur acteur dans une série d'horreur pour son rôle de Dean Winchester dans Supernatural. Un acteur que vous retrouverez dès la prochaine saison de The Boys.