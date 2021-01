Warner Bros. soumet Wonder Woman 1984 aux oscars

Les critiques assez négatives qui semblent faire consensus autour de Wonder Woman 1984 ne semblent pas altérer le moral de la Warner Bros., qui soumet son dernier film DC pour la 93ème cérémonie des oscars, qui aura lieu cette année. Le film est même présenté dans les 15 catégories possibles !

Cela va donc de meilleur film à meilleure actrice pour Gal Gadot, en passant par meilleure réalisatrice pour Patty Jenkins, meilleure actrice dans un second rôle avec Kristen Wiig, Robin Wright et Connie Nielsen, ou encore meilleur acteur dans un second rôle pour Chris Pine et Pedro Pascal. On peut également citer meilleure BO avec Hans Zimmer et meilleur scénario d'adaptation.

Bien évidemment, ce ne sont que des soumissions, c'est ensuite le rôle de l'acamédie des oscars de les valider, ou non. Et même si la compétition sera sans doute moins rude cette année en raison de la crise sanitaire, il y a peu de chance de voir le second volet des aventures de Wonder Woman présent dans autant de catégories.