Deadpool 3 sera bien Rated-R et l'écriture du scénario a débuté !

La chose a été confirmée par Kevin Feige. Deadpool troisième du nom, qu'il soit produit par l'écurie Disney ou non, sera bien Rated-R. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que l'écriture du scénario a déjà débuté ! Voici ce que Feige a déclaré sur le sujet :

Il sera Rated-R et nous travaillons actuellement sur le script, et Ryan supervise un script actuellement... Il ne sera pas [tourné] cette année. Ryan est très occupé, c'est un acteur qui a du succès. Nous avons des choses que nous avons déjà annoncées que nous devons réaliser à présent [...]. Encore une fois, il s'agit d'un type de personnage très différent du MCU, et Ryan est une force de la nature, c'est juste incroyable de le voir donner vie au personnage.