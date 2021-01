Une diffusion hebdomadaire pour WandaVision

C'est un peu la question que l'on risque de se poser régulièrement concernant les séries sur les plateformes de streaming, aura-t-on une diffusion en bloc des saisons ou plutôt une programmation hebdomadaire. Il y a clairement deux écoles et le choix hebdomadaire récent pour The Boys avait fait couler de l'encre. Disney+ vient d'annoncer qu'ils allaient suivre la même voie et privilégier la sortie des épisodes de WandaVision au rythme d'un par semaine.

Il y a aura malgré tout deux épisodes pour le lancement de la série, le vendredi 15 janvier, avec ensuite un par semaine à partir du 22 janvier, pour 9 épisodes en tout.

Un nouveau teaser de la série a été dévoilé par la même occasion, alors que nous sommes désormais à une semaine du début de la phase IV du MCU !