Justice Society : World War II, le casting est là !

Annoncé au DC Fandome, Justice Society: World War II vient de voir son casting révélé. C'est parti pour les noms : Stana Katic sera Wonder Woman , et Matt Bomer sera Flash (mais pas Jay Garrick !).

Ils seront accompagnés par Chris Diamantopoulos pour Steve Trevor, Omid Abtahi en Hawkman , Matthew Mercer sera Hourman, Elysia Rotaru en Black Canary, Armen Taylor sera Jay Garrick, Liam McIntyre pour Aquaman, Keith Ferguson incarnera Doctor Fate, Geoffrey Arend interprétera Charles Halstead, Ashleigh LaThrop prêtera sa voix à Iris West et Darin De Paul sera le président F.D. Roosevelt.

La présence d'Aquaman et d'au moins deux Flash laisse penser qu'il y aura sûrement des éléments de notre époque, voir même du voyage temporel ou interdimensionnel. Aux commandes, Jeff Wamester (série Les Gardiens de la Galaxie) réalisera le film d'animation, avec un scénario écrit par Meghan Fitzmartin (Supernatural) et Jeremy Adams (Batman : Soul of the Dragon).

Le film est prévu pour le printemps 2021. Que pensez-vous de ce casting ? N'hésitez pas à nous donner votre avis !