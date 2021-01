Guide séries TV : Nouvelle fonction et réagencement

Bonjour à tous,

Petite news pour vous signaler que pas mal de changements ont été opérés au niveau du guide série TV. Nous allons donc vous présenter un petit peu tout cela. Avant toute chose, sachez que de nouveaux onglets ont été ajoutés (un peu comme pour les comics dernièrement). A présent, vous avez un onglet "liste des épisodes" (qui, sans surprise, liste les épisodes) et un onglet "communauté" avec les graphiques liés aux votes "je suis cette série", "je recommande cette série" et "je ne recommande pas cette série".

Pour ce qui est des commentaires, il y a également un petit changement. Afin qu'ils aient une meilleure visibilité (et qu'ils soient plus représentatifs de la série), il n'est plus possible de commenter les épisodes. A présent, vous pouvez commenter la série au sens large. Pour les intéressés, cela sous-entend que vous pouvez dire ce que vous pensez de la série Daredevil en commentaire en cliquant ici (il s'agit d'un exemple, vous pouvez le faire pour n'importe quelle série, bien sûr). Le commentaire s'ajoutera alors dans la section "communauté" et ne sera plus lié à un seul épisode de la série mais bien à la série au sens large.

Pour ce qui est des notes, rien n'a changé. Il n'est pas possible de noter la série. Les notes des séries sont en réalité la moyenne des notes de tous les épisodes que vous avez noté. Par contre, nous avons réaménagé l'espace dédié aux épisodes afin de gagner en espace (et donc en temps). A présent, vous pouvez tout faire en une page et en quelques clics (contrairement à l'ancienne version dans laquelle vous étiez obligés de cliquer sur chacun des épisodes). Vous donc très rapidement noter une série tout de même.

Voilà pour les derniers changements.

Bonne continuation sur MDCU.