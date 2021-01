Rumeurs : Keaton de retour en Batman pour plusieurs films ? Pas de retour d'Emma Stone en Gwen Stacy ?

Depuis quelques mois maintenant, MDCU réunit en une news les dernières rumeurs US afin que vous soyez tout de même au courant de ces dernières mais sans polluer pour autant le véritable fil d'actualité du site internet. Aujourd'hui, nous en avons une du côté de DC Comics et une du côté de Marvel.

Concernant la rumeur de DC Comics, il s'agit une fois encore du retour de Keaton en Batman. En effet, s'il est déjà officiel que l'acteur reprendra son rôle de Batman / Bruce Wayne dans le film The Flash , il semblerait à présent que le retour ne s'arrêterait pas là. En effet, selon les dires, l'acteur reviendrait dans le rôle d'un mentor au sein de plusieurs films un peu à l'instar de Nick Fury du côté de Marvel.

Pour ce qui est de la rumeur Marvel, il s'agit de la reprise du rôle de Gwen Stacy par Emma Stone. Si de nombreuses rumeurs mentionnaient la reprise de son rôle dans un projet futur, d'autres rumeurs mentionnent à présent que le tout s'annoncerait compliqué du fait que l'actrice attende un heureux évènement. A noter d'ailleurs que, concernant ce dernier point, il s'agit bien d'un fait et non d'une rumeur. Emma Stone est bien enceinte de son premier enfant. Nous en profitons donc pour féliciter l'actrice et le papa pour cette grande nouvelle.

C'est tout pour les dernières rumeurs. N'hésitez pas à nous dire si vous croyez en l'une d'elles, et si vous aimeriez qu'elles soient confirmées ou non.