Ray Fisher ne sera pas dans le film The Flash

On s'y attendait grandement après les déclarations de Ray Fisher (Cyborg dans le DCEU), qui annonçait ne plus vouloir travailler avec Walter Hamada, le président de DC Films, mais c'est désormais confirmé, l'acteur ne prendra pas part au tournage du prochain film The Flash . C'est Mark Hughes qui le confirme à travers un tweet, précisant qu'un autre acteur pour le rôle n'est pas non plus envisagé.

Les rumeurs du recast de Cyborg sont un mensonge, Cyborg n'est pas dans The Flash et le rôle n'est pas donné à quelqu'un d'autre. Le studio me l'a confirmé. La rumeur est FAUSSE.

Ce fait arrive après des mois de bataille entre Ray Fisher et la Warner Bros., concernant ses accusations de mauvais traitements sur le tournage de Justice League mené par Joss Whedon. On ne sait pas s'il y a un rapport direct avec son absence du film ou s'il n'a jamais été prévu qu'il y apparaisse, mais il semble certain que son avenir dans le DCEU est plus que compromis.

The Flash débutera son tournage en avril 2021, sous la direction d'Andy Muschietti.