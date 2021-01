Zack Snyder avait prévu une origine différente pour Wonder Woman

Zack Snyder continue de dévoiler certains de ces plans originels concernant l'univers DC au cinéma. Il a aujourd'hui partagé une photographie montage qui avait été réalisée pour le film Batman v Superman , et qui modifie drastiquement l'origine du personnage de Wonder Woman .

La princesse Amazone a été introduite dans notre monde lors de la première guerre mondiale, comme le montre le premier film solo, et comme on l'apprenait déjà dans BvS avec une photographie que détient Bruce Wayne . Eh bien cette photographie devait initialement placer Diana à l'époque de la guerre de Crimée, au 19ème siècle ! C'est finalement l'arrivée de Patty Jenkins sur le film Wonder Woman , qui a fait changer ces plans.

Voici donc la photo qui avait produite à l'époque et qui voit Diana entourée d'autres guerriers de cette période de l'histoire.