Nouvelle image de Gal Gadot pour la Justice League de Zack Snyder

Alors qu'elle est actuellement au cinéma dans les pays qui ont la chance de les avoir ouverts, l'actrice Gal Gadot sera également à l'affiche de la Justice League de Zack Snyder, qui sortira en mars sur HBO Max. Elle reprendra évidemment son rôle de Wonder Woman, dans une version qui devrait contraster avec celle que l'on a connue dans la première version du film. Si on en reparle aujourd'hui, c'est parce qu'une nouvelle image tirée de cette nouvelle version du film a été dévoilée. Nous en avions déjà une dans laquelle nous pouvions voir l'actrice sous son apparence civile autrement en Diana Prince (news disponible ici). Cette fois, c'est à travers une Wonder Woman en action que nous la retrouvons.

Voici l'image en question :

Pour rappel, Gal Gadot n'a pas participé aux quelques reshoots qui ont eu lieu pour cette Snyder Cut. Il y aura donc bel et bien des nouvelles images autour du personnage mais qui avaient déjà été tournées à l'époque.