Le tournage enfin planifié pour The Flash

Le film solo sur le personnage de Flash semble enfin être sorti de son production hell comme on appelle ça dans le milieu, après de nombreuses réecritures du script et changements de direction. Le tournage est désormais planifié pour débuter en avril 2021, dans les studios Leavesden, au Royaume-Uni. Il s'agit notamment de l'endroit où est actuellement tourné The Batman de Matt Reeves.

Andy Muschietti reste bien à la réalisation du film, alors que le casting est toujours en cours, dirigé par Rich Delia et Kate Ringsell. Delia a déjà travaillé pour DC sur les castings de Shazam!, Supergirl et Swamp Thing. Quant à Ringsell, elle était impliquée sur le premier Wonder Woman.

Ezra Miller sera de retour en Flash , alors que Michael Keaton et Ben Affleck devraient reprendre leurs rôles de Batman dans des univers parallèles. On peut également s'attendre à d'autres retours surprise pour ce film qui devrait intoduire le multivers. Ray Fisher, par contre, ne devrait pas être de la partie puisqu'il vient de déclarer refuser de travailer avec Walter Hamada, président de DC Films.