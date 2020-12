[Review VF] Cosmic Ghost Rider

La review du jour est un titre proposé par Panini Comics. Il s'agit de Cosmic Ghost Rider : La vengeance du Ghost Rider Cosmique. Le numéro est écrit par Dennis Hallum et Donny Cates et est dessiné par Scott Hepburn et Geoff Shaw. Il contient les titres US Revenge of the cosmic Ghost Rider #1-#5.

À la fois Punisher , Ghost Rider et Silver Surfer, le populaire Ghost Rider cosmique revient dans de nouvelles aventures se déroulant à notre époque ! En bonus, le moment que tout le monde attendait : la rencontre entre cet échappé du futur et le Frank Castle de notre époque !

Qui je suis ? La vache... Ehe... T'as du temps devant toi ?!

Cosmic Ghost Rider ... Cela faisait un petit moment que ce personnage n'avait plus pointé le bout de son nez alors que les anciennes histoires n'étaient pas mauvaises du tout. C'est donc avec un certain plaisir que l'on peut attaquer la lecture de ce nouvel opus. Reste à savoir si le plaisir sera de courte durée ou non.

Et la réponse est... non. Le plaisir n'est pas vraiment de courte durée. Les auteurs proposent suffisamment de bonnes idées et de fun pour que l'on ne s'ennuie pas. En fait, cela part tellement en sucette qu'il n'est pas rare de se demander si nous ne sommes pas devant un comics Deadpool . Il y a une sorte de violence déjantée extrêmement efficace et une sacrée dose d'action. Il y a une dynamique assez différente de celle que l'on a l'habitude d'avoir autour du personnage. C'est une évolution très intéressante à suivre. Les dialogues sont bons et il y a plusieurs scènes qui sortent du lot avec, en tête, la fin du chapitre 1. Ajoutez à cela des moments franchement drôles et vous avez un opus équilibré qui devrait plaire au plus grand nombre.

Après, le numéro n'est pas sans défaut non plus. On peut clairement avoir un sentiment de répétition avec certaines planches (sans que cela soit catastrophique non plus) et la fin est pour le moins décevante. Le dernier numéro 5, qui avait pourtant des bases plutôt solides, ne tient pas toutes ses promesses et il y a, en fin de compte, pas mal d'éléments intéressants qui sont vite expédiés. C'est dommage.

J'élimine beaucoup d'ordures. Difficile de me rappeler tous leurs noms.

A l'inverse, pour ce qui est de la partie graphique, il n'y a pas grand-chose de négatif à dire. Les traits sont efficaces tout comme la colorisation qui fait des merveilles. La composition des cases est bien dosée dans le sens où il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses à voir mais sans que cela soit too much non plus. Le design des créatures et les transformations du Ghost Rider sont également assez hallucinants. Enfin, la colorisation est, elle aussi, diablement efficace et permet de donner beaucoup de relief à certaines planches.

La cover principale n'est pas mauvaise et est assez représentative du comics. Une affirmation qui peut d'ailleurs s'appliquer aux autres covers du numéro.